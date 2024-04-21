Komşuda şüpheli ölüm... Yaylada kadın cesedi bulundu!

Sapanca ilçesi Soğucak Yaylası'na kaldirik otu toplamak için giden Erhan Sofuoğlu, saat 12.00 sıralarında yayladaki evinin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. İncelemede, hayatını kaybeden kadının Betül Kurt olduğu tespit edildi. Cesette ayrıca kesici ya da delici bir alet izine rastlanmadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kurt'un dün akşam saatlerinde yaylaya geldiği öğrenilirken, ceset otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Erhan Sofuoğlu, "Bölgeye ot toplamaya gelmiştim. Kulübenin orada namaz kılmak için abdest alacaktım. Bu sırada yerde hareketsiz yatan kadını gördüm. Daha sonra sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdim. Ekipler ve savcı geldi, inceleme yapılıyor. Olayın nasıl meydana geldiğinden haberimiz yok" dedi.
Soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.