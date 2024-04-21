Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları böyle savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller

Küresel krizin etkisiyle Türkiye'deki hayat pahalılığı art arda gelen zamlarla iyice tırmanırken, kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nden tartışma yaratacak bir çıkış geldi.
VERDİĞİ ÖRNEKLE GÜNDEM OLDU
Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ekonominin bozulmasıyla oluşan zam yağmurunu savunan Cübbeli Ahmet verdiği "f..işe" örneğiyle gündem oldu.
"ZAMLAR İNSANLARIN GÜNAHA BULAŞMA RİSKİNİ AZALTIYOR"
Cübbeli Ahmet, "Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller. İçki, kumar, zina pahalı. F..işelere de zam geliyordur herhalde? Bilmiyorum f..işelerin fiyatlarından haberim yok. Peki her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmi̇tli̇ - Ya şu şarlatanın haberin yapıp prim vermeyin.Din tüccarı bu herif.
Emekli - Ahmet oğlu Mehmet gel birazda sen fakirlik yasa da senin günaha girme riskin azalsın hadi gel kul ahmet.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.