21 Nis 2024 - 20:44- Yaşam

Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları böyle savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller

Cübbeli Ahmet Hoca paylaştığı video ile son dönemde ekonomik bozulmasının ardından art arda gelen zamları savundu. Cübbeli Ahmet, "Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller. İçki, kumar, zina pahalı. F..işelere de zam geliyordur herhalde? Bilmiyorum f..işelerin fiyatlarından haberim yok. Peki her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor" dedi.