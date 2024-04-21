Pompalı tüfekle video çektiler: ‘Mizah için yaptık’ dediler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan'da bazı sosyal medya platformlarında pompalı tüfekle çekilen videonun paylaşılması üzerine harekete geçti.
Olayı gerçekleştiren şahısların 18 yaşındaki M.E.Y. ile M.A. ve 17 yaşındaki M.M.İ. olduğu belirlendi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
3 genç, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde yakalandı. Olayda kullanılan otomatik silah ise Çekmeköy Kirazdere Mahallesi'ndeki bir ikamette ele geçirildi. Gençler, ifadelerinde videoyu mizah amaçlı çektilerini, e- ticaret işi yaptıklarını, farklı bir amaçlarının olmadığını söyledi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.