Taksi durağına silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı!

Alınan bilgiye göre, Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki taksi durağına akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.
Taksi durağında bulunan Kaya Ç. ayağından, Selahattin M. ise karnından yaralandı.
SALDIRGANLAR KAÇTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.