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Taksi durağına silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Taksi durağına silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı! mask

Alınan bilgiye göre, Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki taksi durağına akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Taksi durağında bulunan Kaya Ç. ayağından, Selahattin M. ise karnından yaralandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
# araştırma, sağlık, çalışma, Ankara

21 Nis 2024 - 22:49 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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