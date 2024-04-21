Sakarya evinde galip

Maçtan dakikalar
18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada sol kanattan gelişen Murat Cem Akpınar’ın ortasında ceza sahası içinde Del Valle, topu filelere gönderdi. 2-0
51. dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında topla buluşan Dembele’nin vuruşunda kaleci Cihan meşin yuvarlağı kontrol etti.
66. dakikada ceza sahası dışından Melih İnan'ın sert şutunda top ağlara gitti. 2-1
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Samet Özkul, Ferhat Çağlar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Kasongo dk. 60), Bura Süleyman (Dimitrov dk. 71), Donkor, Murat Cem Akpınar (Samed Onur dk. 86), Hasan Kılıç, Roshi (Koray Kılınç dk. 86), Del Valle (Sinan Kurt dk. 59), Oğuz Yıldırım
Yedekler: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes, Berat Badak, Bülent Cevahir, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Erkan Eyibil dk. 82), Bardhi, Görkem Bitin (Melih İnan dk. 64), Camara (Ariyibi dk. 46), Selim Ilgaz (Dembele dk. 46), Mikail Okyar (Şahverdi Çetin dk. 76), Uğur Akdemir, Ahmet Kesim
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kubalas, Arda Hilmi Şengül, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Goller: Del Valle (dk. 18 ve 45) (Sakaryaspor), Melih İnan (dk. 66) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Burak Süleyman (Sakaryaspor), Şahverdi Çetin (Keçiörengücü)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.