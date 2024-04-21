- Asayiş

Yürüyen merdivenden düşen 2 kadın yaralandı

Darıca ilçesinde Marmaray istasyonunun yürüyen merdivenlerinden düşen 2 kadın yaralandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Yürüyen merdivenden düşen 2 kadın yaralandı mask
Yürüyen merdivenden düşen 2 kadın yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın

Darıca Marmaray İstasyonu'nun çıkışındaki yürüyen merdiveni kullanan S.U. (63) ile P.A. (65), dengelerini kaybetmeleri sonucu düşerek yaralandı.Görevlilerin yardımıyla güvenli bölgeye alınan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
# sağlık

21 Nis 2024 - 23:10 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.439.384 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL