21 Nis 2024 - 23:18- Asayiş G:

Ayrıldığı kız arkadaşının evine kapıda ödemeli onlarca sipariş verdi

İzmir'de bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kapıyı açan olmayınca kuryelerin evin önünde siparişleri teslim etmek ve ödeme için beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı
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Ayrıldığı kız arkadaşının evine kapıda ödemeli onlarca sipariş verdi mask

İzmir'in Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak’ta iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi.

EVİN ÖNÜ KURYE DOLDU

Kuryeler kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan olmayınca kuryeler, ödeme için evin önünde beklemeye başladı.

Bir süre evin önünde bekleyen kuryeler daha sonra dağıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu
# oldu, ödeme

21 Nis 2024 - 23:18 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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