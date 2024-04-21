Arda Turan Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

Sezon sonunda Beşiktaş’taki sözleşmesi sona erecek olan ve bir türlü yönetimle anlaşmaya varamayan Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bir süredir MLS ve Avustralya ekipleri ile görüşme halinde olduğu bilinen Cenk Tosun için sürpriz bir ekip devreye girdi.

Bu sezon 1. Lig’de şampiyonluğu garantileyerek Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Eyüpspor Cenk Tosun ile görüşmelere başladı.

Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştiren Cenk Tosun yapılan tekliften memnun kaldı.

Sezonun bitmesinin ardından iki taraf arasındaki görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 40 maça çıkan Cenk Tosun 10 gol 7 gol kaydetti.