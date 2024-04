Hasan Can Kaya’nın son durumu açıklandı

Konuşanlar programının her bölümüyle sosyal medyada gündem olan başaran ünlü komedyenden korkutan haber geldi.Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken sakatlanma yaşadı. Ağrılarının artmasıyla hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğunu öğrendi.

5 SAAT SÜREN AMELİYAT

Hastaneye giden Hasan Can Kaya beş saat süren acil bir ameliyat geçirdi. Komedyen Kaya'nın ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.Birkaç gün hastanede istirahat etmesi gereken ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapacağı, biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği aktarıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DURUMUNU PAYLAŞTI

Hasan Can Kaya sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kaya, 'Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim.' İfadelerine yer verdi.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 aralık 1989 yılında İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Aslen Malatya'lı olan Kaya, öğrencilik hayatında komedyenliğe başladı.

1 Erkek 1 Kadın dizisinde senaristlik yapan ünlü komedyen arkadaşlarının da desteğiyle stand-up yapmaya karar vererek kariyer hayatının merdivenlerini adım adı çıkmaya başladı.Çok Güzel Hareketler Bunlar, Çok Aşk, Konuşanlar, Hasan Can Kaya Stand Up Party, Bir yeraltı sit-Com’u gibi projelerde yer aldı. Bir çok alanda ödül alarak kariyerinde zirveyi yakalayan ünlü komedyen yelkenlerini yurtdışına açarak büyük bir ün kazandı.YouTube platformunda yayınlarına başlayan Kaya, "Konuşanlar" programı ile geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Daha sonra Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile anlaşma yaparak Exxen'de yoluna devam etme kararı aldı.

