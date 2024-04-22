SCP Kocaeli'den 23 Nisan açıklaması

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" 23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk’ün önderliğinde açılarak, ulusal egemenlik ilan edildi. Atatürk bayramı çocuklara armağan edince, bu bayram en güzel bayramımız oldu.

“Özgürlük ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir” diyen M.Kemal Atatürk, “Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur” sözüyle Türk milletinin geleceğine karar verecek olanın milletin bizzat kendisinin olduğunu ortaya koymuştur.

Türkiye’nin 150 yıldan bu yana yürüttüğü bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin kazanımlarından vazgeçmek anlamına gelen, tek adam rejimi olan Cumhurbaşkanlığı sisteminin kaldırılması Türk milletine ve 23 Nisan’da anlamını bulan Ulusal Egemenlik ilkesine yakışan bir çözümdür. Köyden kente halk meclisleri eliyle yönetim sisteminin kurulması her alandaki liyakatsizliğe de son verecek bir uygulama olacaktır.

Bizler Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak, bu bayramda da ulusal egemenliğe ve tam bağımsızlığa olan inancımızı; Atatürk’e olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı bir kere daha ilan ediyoruz."