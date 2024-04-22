TÜBİTAK Kocaeli'de çok sayıda personel alacak

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi BİLGEM kadrosunda çalıştırılmak üzere 236 kişi istihdam edecek.
Kurum araştırmacı kadrosunda 50 kişiyi Gebze'de, 35 kişiyi Ankara'da, 100 kişiyi Gebze'de, 45 kişiyi Ankara'da görevlendirilecek. TÜBİTAK ayrıca Gebze'de çalıştırılmak üzere 6 teknik ve destek personeli istihdam edecek.
22 Nisan tarihinde başlayacak başvurular 13 Mayıs tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek.
Başvurular için gerekli koşullar ise TÜBİTAK'ın internet sitesi www. tubitak.gov.tr ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ve Türkiye İş Kurumu'nun interet sitelerinden açıklanacak. Başvurular ise TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi http://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden yapılacak.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.