- Gündem

TÜBİTAK Kocaeli'de çok sayıda personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu çok sayıda personel alamı için ilan verdi. Personel alımı ile ilgili bilgiler 22 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜBİTAK Kocaeli'de çok sayıda personel alacak mask

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi BİLGEM kadrosunda çalıştırılmak üzere 236 kişi istihdam edecek.
Kurum araştırmacı kadrosunda 50 kişiyi Gebze'de, 35 kişiyi Ankara'da, 100 kişiyi Gebze'de, 45 kişiyi Ankara'da görevlendirilecek. TÜBİTAK ayrıca Gebze'de çalıştırılmak üzere 6 teknik ve destek personeli istihdam edecek.

22 Nisan tarihinde başlayacak başvurular 13 Mayıs tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek.

Başvurular için gerekli koşullar ise TÜBİTAK'ın internet sitesi www. tubitak.gov.tr ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ve Türkiye İş Kurumu'nun interet sitelerinden açıklanacak. Başvurular ise TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi http://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden yapılacak.

Kaynak: yeniçağ
# TÜBİTAK, türkiye, araştırma, Ankara, çalışma, internet

22 Nis 2024 - 01:07 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.439.384 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL