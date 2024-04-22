AVM'lerde neler oluyor? Bir haftada 2'nci ölüm

Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan AVM'nin 5'inci katındaki bir kafeteryadan çıkan Cansın Mayuk (32), korkulukları aşarak aşağıya atladı.Kadının zemine düştüğünü gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, Mayuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.Daha önce de intihar teşebüsünde bulunduğu ögrenilen kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
BİR HAFTADA İKİNCİ ÖLÜM
Öte yandan geçtiğimiz hafta içinde aynı alışveriş merkezinde bir kişi daha yüksekten atlayarak hayatını kaybetmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.