- Asayiş

AVM'lerde neler oluyor? Bir haftada 2'nci ölüm

AVM'lerde art arda meydana gelen ölümler dikkat çekiyor. İstanbul Şişli'de bir AVM'nin 5'nci katından atlayan kadın, hayatını kaybetti. Aynı AVM'de bu hafta bir kişi daha intihar ederek hayatını kaybetmişti.

Demirören Haber Ajansı
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AVM'lerde neler oluyor? Bir haftada 2'nci ölüm mask

Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan AVM'nin 5'inci katındaki bir kafeteryadan çıkan Cansın Mayuk (32), korkulukları aşarak aşağıya atladı.Kadının zemine düştüğünü gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, Mayuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.Daha önce de intihar teşebüsünde bulunduğu ögrenilen kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BİR HAFTADA İKİNCİ ÖLÜM

Öte yandan geçtiğimiz hafta içinde aynı alışveriş merkezinde bir kişi daha yüksekten atlayarak hayatını kaybetmişti.
# sağlık

22 Nis 2024 - 01:12 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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