Türkçe harf kullanmayan işletmelerin tabelaları kaldırıldı: DEM'li Gergerlioğlu tepki gösterdi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Türkçe harf kullanmayan işletmelerin tabelalarını kaldırdı.Başkan Ahmet Serkan Tuncer’in talimatı doğrultusunda, Mezitli ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Türkçe harf kullanılmayan tabelaların tespit edildiği ve gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi. Ekiplerin ayrıca duvarlara yazılmış yazıları da sprey boya ile kapattığı ifade edildi. Ayrıca, ekiplerin işletme sahiplerine kanuna uygun tabelalar kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldığı da kaydedildi. Mezitli Belediyesi’ndeki bu hamle ise DEM’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu rahatsız etti. Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından duruma tepki göstererek “Faşist işler! Dilden korkmayın, zorbalıktan korkun!” sözlerini kullandı.