22 Nis 2024 - 08:37- Asayiş G:

Bursa'da deprem

Kandilli, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bursa'da deprem mask

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 03.57'de yerin 4.3 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: YENİÇAĞ

22 Nis 2024 - 08:37 - Asayiş

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