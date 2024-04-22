Celtic taraftarı Antalya uçağında polise saldırdı

Züleyha Öncü'nün haberine göre, EasyJet'in Edinburgh - Antalya seferinde sarhoş bir yolcu, uçuş boyunca bir şişe içki içtikten sonra uçağı birbirine kattı. Uçak Antalya'ya indiğinde, olay yerine polis çağrıldı.
ÖNCE YOLCUYA SONRA POLİSE SALDIRDI
Uçağa polis geldiğinde, sarhoş yolcu önce kendisini şikayet eden yolcuya saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuruna da saldıran yolcu, güçlükle uçaktan indirildi ve gözaltına alındı.
EasyJet, olayı doğruladı ve en büyük önceliklerinin yolcu güvenliği olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat - Easy jet Britanyanın en pisliklerini taşıyan domuşçu,uzak durulmalı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.