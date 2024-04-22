Celtic taraftarı Antalya uçağında polise saldırdı

Züleyha Öncü'nün haberine göre, EasyJet'in Edinburgh - Antalya seferinde sarhoş bir yolcu, uçuş boyunca bir şişe içki içtikten sonra uçağı birbirine kattı. Uçak Antalya'ya indiğinde, olay yerine polis çağrıldı.

ÖNCE YOLCUYA SONRA POLİSE SALDIRDI

Uçağa polis geldiğinde, sarhoş yolcu önce kendisini şikayet eden yolcuya saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuruna da saldıran yolcu, güçlükle uçaktan indirildi ve gözaltına alındı.

EasyJet, olayı doğruladı ve en büyük önceliklerinin yolcu güvenliği olduğunu söyledi.