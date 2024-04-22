- Asayiş

Celtic taraftarı Antalya uçağında polise saldırdı

İskoçya’nın Celtic takımının formasını giyen sarhoş bir İskoçyalı, Edinburgh'tan Antalya'ya giden uçakta polise saldırdı.

Celtic taraftarı Antalya uçağında polise saldırdı
Celtic taraftarı Antalya uçağında polise saldırdı
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Züleyha Öncü'nün haberine göre, EasyJet'in Edinburgh - Antalya seferinde sarhoş bir yolcu, uçuş boyunca bir şişe içki içtikten sonra uçağı birbirine kattı. Uçak Antalya'ya indiğinde, olay yerine polis çağrıldı.

ÖNCE YOLCUYA SONRA POLİSE SALDIRDI

Uçağa polis geldiğinde, sarhoş yolcu önce kendisini şikayet eden yolcuya saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuruna da saldıran yolcu, güçlükle uçaktan indirildi ve gözaltına alındı.

EasyJet, olayı doğruladı ve en büyük önceliklerinin yolcu güvenliği olduğunu söyledi.
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22 Nis 2024 - 08:40 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
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Murat - Easy jet Britanyanın en pisliklerini taşıyan domuşçu,uzak durulmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 11:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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