Texas'taki robotik dünya şampiyonasında 9 Türk takımı ödül kazandı

ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen 2024 FIRST Robotics Competition (FRC) dünya şampiyonasına lise düzeyinde 17 takımla katılan Türk ekiplerinden 9'u, çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü.
Houston'daki George R. Brown Convention Center'da 17-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, çeşitli ülkelerden yaklaşık 600 robotik takımı ürettikleri robotları yarıştırdı.
Yarışmaya katılan Türk öğrenciler arasında en büyük ödülü, robot performansı dalında İstanbul'dan Wildcast takımı, şampiyonadaki 600 takım içinde dünya 5'inciliğini elde ederek alırken, sosyal ödüller dalında ise en prestijli ödülü 4th Dimension ekibi kazandı.
SPARC, Kaiser, Flare, Istech Robotic Society, Golden Horn ve CARACAL Robotics isimli Türk ekipleri çeşitli kategorilerde dereceye girerek ödüle layık görüldü.
Ayrıca, tamamı kız öğrencilerden oluşan Techtolia Robotics isimli ekip de şampiyonadan ödülle dönen 9 Türk takımından biri oldu.
Geleceğin mühendis adaylarının yer aldığı FRC etkinliğine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 22 bin öğrenci katılırken, Türkiye, 400 öğrenci ile şampiyonada ev sahibi ABD ve Kanada'nın ardından en kalabalık katılıma sahip ülke oldu.
Şampiyonada ayrıca en çok kız öğrenci ile temsil edilen ülke Türkiye olurken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli illerden katılan 17 takımın üyelerinin yüzde 44'ü kız öğrencilerden oluştu.
FRC, her yıl farklı bir konsepte geliştirilecek robotlar için kural ve çerçeveleri belirliyor. Kısıtlı sürede istenilen robotları üreten öğrencilerin, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmak için öncelikle bölgesel yarışmalarda dereceye girmesi gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ger 14 - MASAL YAZMA.BUNLARİN HEPSİ AKP Lİ ZENGİN BEBESİ.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.