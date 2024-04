Türkiye demir ağlarla dünyayı bağlayacak

BİLAL EMİN TURAN'ın haberine göre, Jeopolitik riskler, ticaretin rotasını da tayin ediyor. Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yandan İran- İsrail gerginliği, Hürmüz Boğazı’na yönelik belirsizlikler, Kızıl Deniz’de konteyner gemilerine yapılan saldırılar... Doğu ile Batı arasındaki ticareti derinden sarsan bu riskler alternatif ticaret yollarının oluşmasına da zemin hazırladı. Türkiye, işte bu alternatif rotanın tam da merkezinde bulunuyor. Çünkü başta Çin olmak üzere Asya ülkelerini Rusya üzerinden Avrupa’ya bağlayan Kuzey Koridoru riskli hale geldi.

STRATEJİK ÖNEMI BÜYÜK

Dünyanın lokomotifi Çin’i ve bölge ülkelerini Ortadoğu ve Avrupa’ya bağlayan Güney Koridoru ise Kızıldeniz’deki kriz nedeniyle güven vermiyor. Konteyner gemileri artık Ümit Burnu çevresinde seyahat etmek için rotalarına iki hafta daha ekliyor. Böyle bir konjonktürde Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması için stratejik önem taşıyan ve Türkiye’den başlayarak Kafkaslar’a, oradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı izleyerek Orta Asya ve Çin’e ulaşan Orta Koridor’un önemi her geçen gün artıyor.

60 GÜNLÜK YOL 15 GÜNE DÜŞTÜ

Pekin’den Londra’ya uzanan Orta Koridor hattı, yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin merkezinde yer alıyor. Hattın kalbini ise demiryolu oluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye demiryolu yatırımlarına hız verdi. Orta Koridor hattında uzun süredir taşımacılık yapan Pasifik Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Kuzey Koridoru’ndaki riskler Orta Koridora yaradı. Bu koridorla taşıma süresi de azaldı. Çin’den gemiyle 60 günde gelen ürün bu hatta 15 güne kadar düşebiliyor. Türkiye lojistik üs haline geliyor” dedi.

TİCARETTEN YÜZDE 5 PAY ALMALI

Basra Körfezi’ni Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak 1200 kilometrelik ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin de lojistik üs olma anlamında önemine işaret eden Fatih Erdoğan, “Bu yeni güzergah bölgedeki yüklerin Avrupa ve Orta Asya’ya erişiminde kolaylık sağlayacak. Söz konusu projeyi yakından takip ediyoruz” dedi. Uluslararası ticarette demiryolunun payının yüzde 5 olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye’de ise yüzde 1 olan bu oranı en kısa zamanda yüzde 5’e çıkarmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

55 ŞİRKETLİ HOLDİNG

Orçay ile 1980’li yıllarda başlayan hikayesini gayrimenkul, uluslararası lojistik, teknoloji ve enerji sektörleriyle farklı bir kulvara taşıyan Pasifik Grubu, holding oluyor. Fatih Erdoğan, bu konuda da şu bilgileri verdi: “18 milyar TL sermayesi olan bir holding kurduk. 2 bin 500 çalışanımız var. Şirketlerimizi inşaat-gayrimenkul, ki amiral gemimizdir, lojistik, teknoloji ve enerji olmak üzere dört ana grup altında topladık. Grup çatısı altında 55 şirket var. Pasifik Holding’de CEO’luğu yönetim kurulu murahhas üyemiz Nusret Dur üstlenecek. Kendisi Ankara merkezli çalışırken, holding genel müdürümüz A. Cemail Batuk ise İstanbul merkezli çalışacak.”

İNSANSIZ HELİKOPTERDEN KAMİKAZE İHA’LARA

Holdingin öne çıkan şirketleri gayrimenkul ve inşaatta Pasifik GYO, lojistiktikte Pasifik Eurasia, teknolojide Pasifik Teknoloji, imalatta Orçay. Pasifik GYO’nun devam eden projeleri arasında İstanbul’da Etiler girişinde yer alan Next Level İstanbul, Next Level Kemer, Next Level Country ve Pasifik Rezidans yer alıyor. Grup özellikle teknoloji ve siber güvenliğe odaklanmış durumda. Pasifik Teknoloji, Türkiye’nin ilk insansız helikopteri Alpin’den çantada taşınabilen kamikaze İHA’lara kadar birçok alanda üretim yapıyor. Ayrıca TCDD’nin bilet sistemini de Pasifik Teknoloji geliştirdi. Fatih Erdoğan, Pasifik GYO, Pasifik Eurasia, Pasifik Teknoloji ve Orçay’ın borsada halka açık olduğunu söyledi.

KARBON AYAK İZİNİ DÜŞÜRÜYOR

Demiryolu taşımacılığının yeşil lojistik için önemine de değinen Fatih Erdoğan, şöyle konuştu: “Avrupa’da 150 kilometre üzeri karayolu taşımacılığı yasak. Bu noktada demiryolları öne çıkıyor. Karbon ayak izi takibi yapılıyor. Demiryolu karbon ayak izini küçültüyor. Yeşil lojistik ihracatçılar için de önemli bir avantaj sunuyor. Yeşil lojistik sertifikamızı aldık. Pasifik Eurasia ile Avrupa’dan Çin’e kadar olan tüm güzargah boyunca taşımacılık yapıyoruz. Ülkemiz ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaşmasını zaman ve maliyet açısından daha verimli hale getiriyoruz. Böylece Türk firmalarının küresel rekabetçiliğine de katkı sunuyoruz.”

