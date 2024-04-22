Enflasyonda Sudan'ı da geçtik!

Enflasyonda dünya zirvesine oynayan Türkiye, fiyat artışlarında az gelişmişlik ve ekonomik krizler ile özdeşleşen Afrika ülkelerini bile geride bıraktı. Tüketici enflasyonunun yaklaşık 4.5 yıldır çift haneli seviyelerde ölçüldüğü Türkiye, dünyanın en yüksek dördüncü enflasyonuna sahip. Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon oranını yüzde 68.5 olarak açıklamıştı.

SUDAN’I DA GEÇTİK

TradingEconomics’in derlediği verilere göre Türkiye, yüzde 68.5’lik enflasyon oranı ile uzun süre hiperenflasyonun görüldüğü Güney Amerika ülkesi Venezuela’yı bile geride bıraktı. En güncel verilere göre Türkiye’den daha yüksek enflasyon oranına sahip yalnızca üç ülke kaldı. Bu ülkeler sırasıyla Arjantin, Suriye ve Lübnan oldu.

Arjantin yüzde 288’lik yıllık enflasyon ile açık ara farkla ilk sırada bulunuyor. Suriye’de tüketici fiyatlarının geçen yıla kıyasla yüzde 140, Lübnan’da ise yüzde 123 arttığı hesaplanıyor. Arjantin, Lübnan ve Suriye’den sonra dünyanın en yüksek enflasyonu ise Türkiye’de kayıtlara geçiyor. Türkiye’nin ardından ise yüzde 67.8’lik yıllık enflasyon ile Venezuela geliyor. Türkiye’nin enflasyondaki acı tablosunun bir diğer göstergesi ise Afrika ülkeleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor. Türkiye’nin enflasyonu, 54 ülkede oluşan ve genelde ekonomik krizler ve istikrarsızlıkla hatırlanan Afrika’nın tüm ülkelerini geride bıraktı. Afrika ülkeleri arasında en yüksek yıllık enflasyon yüzde 63.3 ile Sudan’da görüldü. Sudan ‘enflasyon ligi’nde altıncı olurken; Zimbabve, Kongo ve Sierra Leone dünyada ilk 9 sırayı oluşturdu.

Avrupa’yı 9’a katladık

Çift haneli enflasyonun görüldüğü tek Avrupa ülkesi olan Türkiye, en yakın rakibi Rusya’yı enflasyonda yaklaşık 9’a katladı. Türkiye’de enflasyon yüzde 68.5 seviyesinde bulunurken savaştaki Rusya’da ise tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 7.7 oranında arttı. Türkiye ve Rusya’nın ardından Avrupa kıtasındaki en yüksek enflasyon oranları İzlanda, Romanya ve Belarus’da görüldü. Bu ülkelerde enflasyon sırasıyla yüzde 6.8, yüzde 6.6 ve yüzde 5.6 olarak ölçüldü.

Kaynak: SÖZCÜ