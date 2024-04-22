Dikkat! Resmen çamur yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu