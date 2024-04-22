İzmit’i simgeleyen duvarda hummalı çalışma sürüyor!

Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice döneminde Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde Metropol İş Merkezi karşısındaki duvarda düzenleme yapılmış, burada kenti simgeleyen çeşitli yapıların minyatürleri konulmuş, “Dünden Bugüne İzmit” adı verilmişti. İzmit Belediye Başkanlığı yapan Nevzat Doğan döneminde de bu minyatürler kalmaya devam etmişti. İzmit Saat Kulesi’nden Sırrıpaşa Konağı’na birçok yapının yer aldığı minyatürler zaman içinde yıpranıp görsel kirlilik oluştururken İzmit Belediyesi yönetimi de duruma el atmıştı.

HALKIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTI

Kemalpaşa Mahallesi İzmit Tren Garı karşısında bulunan taş duvar üzerindeki minyatürlerin yerine daha modern ve estetik bir görünüm kazandırılması için düzenlenen anket ile vatandaşların fikrini alan İzmit Belediyesi, halkın talebi doğrultusunda çalışmalara başlamıştı. Projeye göre tarihi taş duvarda bulunan maketlerin sökülmesinin ardından bu alana İzmit’in eski fotoğrafları, Atatürk ve Atatürk’ün İzmit seyahatlerini anlatan fotoğrafların bulunacağı ışıklı tabelaların asılmasına karar verilmişti.

KENTİN ÖNEMLİ ANILARI BULUNACAK

Bu çalışma için çıkılan ihaleyi 1 milyon 69 bin 700 TL’lik teklifiyle Kar-Çit firması kazanmış ve firmayla 6 Ocak 2023’te sözleşme imzalanmıştı. Akabinde duvarda bulunan minyatür maketler sökülmüştü. Alan, yeni halinde aydınlatma sistemiyle donatılacak ve üzerinde kent açısından önemli anların bulunduğu görseller yer alacak. Proje görsellerine göre Atatürk’ün İzmit’e gelişi, tren garı, İzmit’in geçmişte sahilden görünümü ve Yürüyüş Yolu üzerinden tarihi görüntülere yer verilecek. Uzun süredir boş kalan duvara İzmit’in eski fotoğrafları, Atatürk ve Atatürk’ün İzmit seyahatlerini anlatan fotoğrafların bulunacağı ışıklı tabelalar asılacak. Tabelalar için çalışmalar başladı, çerçeveleri duvara monte edildi.