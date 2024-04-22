- Asayiş

Şüphe üzerine durdurulan tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Düzce’de şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulan tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi de gözaltına aldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Şüphe üzerine durdurulan tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı mask

Düzce’de Olimpiyat kavşağı mevkiinde şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı tırın içerisinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 10 düzensiz göçmen yakaladı. Tır sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı. Karakolda yapılan kontrollerde göçmen kaçaklarını yurt dışına götürme vaadiyle para aldıkları tespit edilen 2 şahıs tutuklama talebi ile adli makamlara sevk edildi. 10 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli’ye gönderildi.
# tespit

22 Nis 2024 - 10:11 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.393.484 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL