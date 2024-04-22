Şüphe üzerine durdurulan tırda 10 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Düzce’de Olimpiyat kavşağı mevkiinde şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı tırın içerisinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 10 düzensiz göçmen yakaladı. Tır sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı. Karakolda yapılan kontrollerde göçmen kaçaklarını yurt dışına götürme vaadiyle para aldıkları tespit edilen 2 şahıs tutuklama talebi ile adli makamlara sevk edildi. 10 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli’ye gönderildi.