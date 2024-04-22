Kooperatif üyeliğinden doğan bitmeyen çile

2 etap halinde planlanan yapı kooperatifinin 1.etap üyeleri konutlarını teslim aldılar. 2. Etap üyelerinin bir kısmı konutlarını teslim alırken diğer üyeler konutlarına kavuşamadı. Kooperatif kurucu yöneticileri 2.etap üyelerinin her ay muntazam bir şekilde aidatlarını ara ödemelerini ve tüm sorumluluklarını yerine getirdiği halde, üretim ve konut teslimlerini yarıda bırakarak kaçmışlardı. Kooperatifin kurucu yöneticilerinin usulsüzlükleri tespit edilip dava konusu yapılmasına rağmen, yıllardır süren yargılamalar sonuca bağlanmadı. Bu dava devam ederken yeni yönetim 1.Etap üyelerine İcra takibi başlatmış, davalar açmıştı. Bu davaların birçoğu üyeler lehine sonuçlanmış ve kesinleşmişti.

Yargıtay kararı ile yeniden üye oldular.

1.etap üyelerinin konutlarını teslim almasını müteakip genel kurul kararı ile üyelikleri sonlandırılmıştı. Ancak açılan dava sonucunda Yargıtay 6. Hukuk dairesi, Genel kurul kararı ile üyelikten çıkmanın söz konusu olamayacağı, bu anlamda alınan Genel Kurul Kararlarının geçersiz sayılacağına hükmetmiştir. Yargıya kadar taşınan ve 2008 yılında kooperatifin gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulunda 2. etap üyelerinin de kabulü ve oy çokluğuyla alınan kararlar şimdi yok sayılmaktadır.

10 yıldan uzun süre önce evlerini ve tapularını teslim alan, kooperatife karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren yüzlerce vatandaş bir anda kooperatif yönetiminden gelen Genel kurul çağrısı ile neye uğradıklarını anlamaya çalışmaktadır.

Tüm üyelere Genel Kurul Çağrısı yapıldı.

Ellerinde konutları teslim aldıkları dönemin yönetimince verilmiş, borcu yoktur yazısı ve kooperatif ile hiçbir ilişiği kalmadığına dair yazılar bulunan vatandaşlar bu gelişme karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini düşünürken, 28 Nisan tarihinde yapılacak genel kurul da alınacak kararların yüzlerce kişinin hayatını ciddi anlamda etkileyeceğinin farkındalar. Kooperatif üyelerinin 2006 yılından 2024 yılına kadar 18 yıllık süreçte bir kısmı vefat etmiş, bir kısmı da yurt dışına taşınmış bulunmaktadır.

İnsanların uygun fiyat ile konut sahibi olma hayalini sömüren birkaç kişinin kötü niyetli davranışları uzun yıllar boyunca yüzlerce ailenin huzurunu, hatta ruh sağlığını bozmaya kadar ulaşan sonuçlar doğurmuştur.

Mağduriyeti yeni mağdurlar yaratarak çözmeye çalışıyorlar.

Anlaşılan şudur ki : 2. Etap üyelerinin bir kısmının mağduriyetini, 1. Etap üyelerinden yeni mağdurlar yaratarak çözme düşüncesi 28 Nisan 2024 Tarihindeki genel kurulda, her iki etap üyelerini karşı karşıya getirecek gibi gözükmektedir.