22 Nis 2024 - 10:27- Gündem G:

Tekel bayileri de boykotta

Esnafın artan maliyetlere karşı boykot çağrıları artıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sigara firmalarının esnafın kâr marjını düşürdüğünü belirterek “Biz de bu markaların ürünlerini satmama kararı aldık” dedi.

Tekel bayileri de boykotta mask

Ali Can Polat'ın haberine göre, Tüketicinin fahiş fiyat boykotunun yanı sıra küçük esnafın da artan maliyetlere karşı boykot çağrıları artıyor.

Son olarak  Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sigara firmalarının esnafın kar marjını düşürdüğünü belirterek “Biz de bu markaların ürünlerini satmama kararı aldık” dedi. En büyük üçüncü sigara tedarikçisi olan British American Tobacco’nun (BAT) sigarada yüzde 4.71 olan kâr marjını, 3.68’e düşürdüğünü belirten Dündar, "Firma geri adım atana dek protestomuza kararlılıkla devam edeceğimizi bilmelerini isteriz. Her geçen gün artan giderlerimiz ve sürekli gelen zamlar ile bayiler olarak iyice çıkmaza  girdik" diye konuştu.
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22 Nis 2024 - 10:27 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Emekli̇ - Akp ye Teyyo ya oy vermeyin hırsızlar haramzadeler hırsızlar haramzadeler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 10:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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