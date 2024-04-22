Başiskele 23 Nisan Coşkusunu Hep Birlikte Yaşayacak

Başiskele Sahili'nde kaykay pisti yanında kurulan alanda 23 Nisan Salı günü yapılacak etkinlikte kentin şanslı çocukları bayramın coşkusunu doyasıya yaşayacak.

BAŞİSKELE SAHİLİ'NDE FESTİVAL HAVASI ESECEK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek etkinlikler saat 14.00'te çocuk atölyeleri ve oyun gruplarıyla başlayacak. Çocuk sesleriyle şenlenecek Başiskele Sahili'nde festival havası esecek.

Gün boyu sürecek etkinliklerde saat 16.00'da sahne gösterileri başlayacak. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün de katılım göstereceği 23 Nisan Çocuk Festivali'nde çocuklar ve aileleri unutulmaz keyifli zamanlar geçirecek.

Hep birlikte söylenecek şarkılar ile bayramın coşkusunu doyasıya yaşayan katılımcılara çeşitli ikramlar da ücretsiz olarak dağıtılacak.