İzmit Körfezi’ndeki bu REZALET nedir?

2021'deki Marmara Denizi müsilaj problemi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediyelerin sorumluluk alanında bulunan kirliliğin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli'deki deniz kirliliği denetiminde Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) yetkilendirildi. Edindiğimiz bilgiye göre İzmit Körfez’i TÜÇA tarafından 5 aydır denetlenmiyor.

Yapılmayan denetimler nedeniyle yük gemileri sintinesini denize bırakıyor, bu yüzden de İzmit Körfezi’nin her tarafından kirlilik oluştu. Karamürsel’den sonra dün de İzmit Seka Park’tan deniz kirliliğiyle ilgili şikayetler geldi. Vatandaş hem pis koku, hem de deniz kirliliği nedeniyle sahilde oturamıyor. Körfezin hali içler acısı.

“Körfeze demirleyen gemiler denizi kirletiyor”

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Körfezi’ndeki kirliliğe dikkat çekti. n Gergerlioğlu, “Birçok ilçede insanlar gemilerin kirli atıklarının sahile vurduğunu, sintinelerini boşaltan gemilerin sorumsuzsa davrandığını söylüyorlar. Körfezde kirlilikle yapılan mücadele çok yetersiz. Gemiler limanda balast sularını boşaltıyor. Böylece farklı ülkelerden getirdikleri pislikleri denize salıyorlar” dedi.

Bu fotoğraf dün saat 11.45’te İzmit SEKA Park’ta çekildi