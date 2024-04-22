22 Nis 2024 - 10:37- Gündem G:

İzmit Körfezi’ndeki bu REZALET nedir?

Edindiğimiz bilgiye göre İzmit Körfezi’nde 5 aydır denetim yapılmıyor. Yük gemileri sintinesini gelişi güzel denize bırakıyor. Durum böyle olunca körfezin her tarafında kirlilik oluştu. Vatandaş yetkilileri göreve çağırdı

Cihat Polat
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İzmit Körfezi’ndeki bu REZALET nedir? mask
İzmit Körfezi’ndeki bu REZALET nedir?
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2021'deki Marmara Denizi müsilaj problemi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediyelerin sorumluluk alanında bulunan kirliliğin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli'deki deniz kirliliği denetiminde Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) yetkilendirildi. Edindiğimiz bilgiye göre İzmit Körfez’i TÜÇA tarafından 5 aydır denetlenmiyor.

Yapılmayan denetimler nedeniyle yük gemileri sintinesini denize bırakıyor, bu yüzden de İzmit Körfezi’nin her tarafından kirlilik oluştu. Karamürsel’den sonra dün de İzmit Seka Park’tan deniz kirliliğiyle ilgili şikayetler geldi. Vatandaş hem pis koku, hem de deniz kirliliği nedeniyle sahilde oturamıyor. Körfezin hali içler acısı.

“Körfeze demirleyen gemiler denizi kirletiyor”

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Körfezi’ndeki kirliliğe dikkat çekti. n Gergerlioğlu, “Birçok ilçede insanlar gemilerin kirli atıklarının sahile vurduğunu, sintinelerini boşaltan gemilerin sorumsuzsa davrandığını söylüyorlar. Körfezde kirlilikle yapılan mücadele çok yetersiz. Gemiler limanda balast sularını boşaltıyor. Böylece farklı ülkelerden getirdikleri pislikleri denize salıyorlar” dedi.
İzmit Körfezi’ndeki bu REZALET nedir?

Bu fotoğraf dün saat 11.45’te İzmit SEKA Park’ta çekildi

# İzmit Körfezi, Marmara Denizi, müsilaj problemi, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre, Türkiye Çevre Ajansı,  DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Seka Park, dikkat, türkiye, yeni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

22 Nis 2024 - 10:37 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(2)
02

Mehmet - Hani nerede Büyükşehir? Nerede İl Çevre? Nerede Sahil Güvenlik? İllâ birilerinden emir almaları mı gerekiyor?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 11:05
01

Kavaklili - ONDAN SONRA İSTEDİĞİN KADAR DİP TEMİZLİĞİ YAP HAVANDA SU DÖVMEK GİBİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 10:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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