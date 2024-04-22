“Körfezi gemiler kirletiyor”

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Körfezi’nde yaşanan deniz kirliliği ile ilgili bir açıklama yaptı. Sorunun sebebinin körfeze demirleyen gemiler olduğunu dile getiren milletvekili Gergerlioğlu, başta Karamürsel ve Gölcük olmak üzere birçok ilçede vatandaşların gemilerin kirli atıklarının sahile vurduğunu, sintinelerini boşaltan gemilerin sorumsuzsa davrandığını ve uzun süre demirleyen gemilerin ortalığa kirlilik saçtığını ifade ederek tepkilerini dile getirdiğini ifade etti.

“GEMİLER BALAST SULARINI SALIYOR”

İzmit Körfezi’nde genel olarak kirlilikle mücadelenin yapıldığını kaydeden Gergerlioğlu, “Fakat ortaya çıkan sonuç bu mücadelenin yetersiz kaldığını gösteriyor. Çünkü gemiler gelmeye devam ediyor ve limanda balast sularını boşaltıyorlar. Böylece farklı ülkelerden getirdikleri pislikleri denize salıyorlar” ifadelerini kullandı.

BALON BALIĞI RİSKİ

Balast sularıyla birçok zararlı türün İzmit Körfezi’ne taşındığını aktaran Gergerlioğlu, “Balon balığı ve benzeri türler balast suları ile farklı kıtalardan denizlerimize taşınıyor. Balon balığı da yenmeyen zararlı bir balık, ayrıca başka balıklara zarar veren, birçok balığı tüketen bir türdür. Balast suları ile başka mikro organizmalarda bırakılıyor ve körfezdeki kirlilik bu şekilde artıyor” dedi.

“KENT HALKI RAHATSIZ”

Yoğun bir ithalat olduğu belirten Gergerlioğlu, şöyle konuştu: “Sürekli gemilerle araba ve değişik alanlarda ürünler getiriliyor. Türkiye’de ihracat azlığından dolayı götürecek malzeme bulamıyorlar ve demirlemek zorunda kalıyorlar. Burada demirleyen gemilerde denize doğru kirlilik saçıyor. Kent halkı bu durumdan rahatsız. Bir taraftan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi körfezde temizlik yaptığını söylüyor, diğer taraftan da kirlilik artıyor, doldur boşaltla bu işler olmaz.

“DENETİM YETERLİ DEĞİL”

İzmit Körfezi’ndeki kısır döngüyü görüyoruz. Artan demirlemiş gemilerin ortalığa saçtığı çevre kirliliğini buradan bir milletvekili olarak millet adına eleştiriyorum. Bunun sonuçları körfezimize mal oluyor. Tüm canlılar gibi insanlar da bir bedel ödüyor. Patronlar kazanıyor, diğer tüm canlılar kaybediyor. Yetkililer bu kirlilik saçan gemileri yeterince denetlemediği ve yaptırım uygulamadığı için Kocaeli halkı bu kirliliğe maruz kalıyor.”