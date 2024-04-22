- Sağlık

ACİL KAN ARANIYOR!!!

Kocaeli Devlet Hastanesinde yatmakta olan Süheyla Demirboğa adlı hasta için kana ihtiyaç var.

DİLEK COŞGUN
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ACİL KAN ARANIYOR!!! mask

KOCAELİ DEVLET HASTANESİNDE YATMAKTA OLAN * SÜHEYLA DEMİRBOĞA* ADLI HASTA İÇİN,

*O RH ( - ) NEGATİF * KANA İHTİYAÇ VARDIR.

KAN VERMEK İSTEYEN GÖNÜLLÜLERİN KIZILAY KAN MERKEZİNE GİDEREK SÜHEYLA DEMİRBOĞA ADINA BARKOD ALMALARI GEREKMEKTEDİR

ALINAN BARKODLARI* AŞAĞIDAKİ İRTİBAT NUMARASINA GÖNDERMENİZİ RİCA EDERİZ.

*İLGİLİ KİŞİ: BANU DEMİRBOĞA ASLAN *

İRTİBAT: 0530 386 66 72
# acil, kan aranıyor, kan bağışı, yardım çağrısı

22 Nis 2024 - 10:57 - Sağlık

Mahreç  Dilek Coşgun

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