ACİL KAN ARANIYOR!!!

KOCAELİ DEVLET HASTANESİNDE YATMAKTA OLAN * SÜHEYLA DEMİRBOĞA* ADLI HASTA İÇİN,
*O RH ( - ) NEGATİF * KANA İHTİYAÇ VARDIR.
KAN VERMEK İSTEYEN GÖNÜLLÜLERİN KIZILAY KAN MERKEZİNE GİDEREK SÜHEYLA DEMİRBOĞA ADINA BARKOD ALMALARI GEREKMEKTEDİR
ALINAN BARKODLARI* AŞAĞIDAKİ İRTİBAT NUMARASINA GÖNDERMENİZİ RİCA EDERİZ.
*İLGİLİ KİŞİ: BANU DEMİRBOĞA ASLAN *
İRTİBAT: 0530 386 66 72
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.