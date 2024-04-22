AKP’de tasfiye hazırlıkları

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda 'değişim' mesajı vermesinin ardından kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

Buna göre, Erdoğan ilk olarak AKP'de, ardından Kabine'de değişiklik yapacak.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, AKP'de MYK sonrası kulis bilgilerini aktardı.

“DÜĞMEYE BASMASINI BEKLİYORUZ”

Parti içinde raporların analizinin devam ettiğini belirten Sözcan, "Hangi illerde ne kadar oy alındı, ilçe ilçe simülasyonlar gerçekleştirildi. Neden oylar düştü, neden yükseldi gibi değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bunları ayrıntılı şekilde değerlendiriyor. Aynı zamanda anket çalışmaları da sürüyor. Neden AK Parti'ye oy vermediniz, aday profilini mi beğenmediniz, mevcut başkan vaatlerini yerine getirmedi mi gibi... Bütün bu çalışmalar bittikten sonra Erdoğan'ın düğmeye basmasını bekliyoruz" dedi.

"3 BAKAN HARİCİNDE..."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan istişare mekanizmasını işletiyor, sonunda nihai kararını verecek" diyen Sözcan, şunları aktardı:

"İlk etapta ilçe ve il başkanlıkları, ardından A takımı olarak adlandırılan kurmay ekibinde bir değişiklik olmasını bekliyoruz. Sonbaharda yapılacak kongrede de Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda değişiklik bekliyoruz. Bu kapsamda Kabine'de de bir değişiklik olabileceği yönünde kulis bilgileri var. 3 bakan haricinde hiçbir bakanın yerinin garanti olmadığı kulislerde konuşulmuştu."

Kaynak: CUMHURİYET