Konuttaki peşinat sorununa yeni çözüm!

Konut piyasasına yaşanan daralmayla birlikte satış rakamları da bir hayli düşük kaldı. Elindeki konutu satmak isteyen mülk sahibi yüksek fiyatlardan dolayı alıcı bulamayınca ‘takasa uygun’ şeklinde ilan vermeye başladı. Özellikle ilan açıklamalarında ‘araç, ev ve arsaya takas olur’ şeklinde beyanlar dikkat çekti.

Yüksek kredi faizleri ve yeterince peşinat olmaması nedeniyle konut almakta zorlanan kişilerin arsa, araç veya evlerini bir nevi peşinat gibi değerlendirmek suretiyle takas olarak kullanmaları cazip hale gelmeye başladı.

‘Takasa uygun, takas mümkün olabilir’

Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Son dönemde emlak işletmelerimize de çok yoğun takas tekliflerinin geldiğini söyleyebiliriz. İlanlara baktığımızda bu tür ilanların arttığını söylemek mümkün. ‘Takasa uygun, takas mümkün olabilir’ şeklinde ilanlar var. Hatta ilan girilirken takas seçeneğini seçerek de yerlerini takas ile değerlendirmek isteyen mal sahiplerinde önemli artışlar var.

Çok yönlü takas teklifleri alınıyor

Özellikle bu takaslarda tarladan arsaya, daireden araca kadar çok yönlü takas teklifleri alınıyor. Almak istedikleri bir konuta araç ile beraber teklifler veriyorlar.

Son dönemde ipotekli satışlarda bunun etkili olduğunu görüyoruz

Faizlerdeki artışın bunda çok büyük bir etkisi var. Ev almak isteyen bir kişi aradaki farkı kredi ile kapatamıyor. Takas ile aradaki farkı kapatmak için bir alternatif izliyor diyebiliriz. Takasla başka bir gayrimenkulünü veren kişi yine aradaki farkı kapatamasa bile bir miktar kredi çekmeye çalışıyor. Son dönemde ipotekli satışlarda bunun etkili olduğunu görüyoruz. Faiz oranları yüksek olsa da takaslı gayrimenkul almak isteyen kişiler kapanmaya farklar nedeniyle az miktarda da olsa kredi çekmeye gayret ediyor.

Konut fiyatları 30 bin TL’ye yaklaştı

Mevduat faizlerinde önemli artışlar var. Krediler yüksek, gayrimenkulle ilgili rakamlar gerçekten hala vatandaşların ulaşabileceği seviyenin üzerinde. Türkiye’de şu anda metrekarede ortalama konut fiyatları 30 bin TL’ye yaklaştı. Bu, 100 metrekare bir daire 3 milyon TL seviyesinde demek.

‘VATANDAŞ BİR ŞEKİLDE SATIN ALMAK İSTİYOR’

Vatandaşlar bir şekilde ev sahibi olma ihtiyacını hissediyor. Yakın dönemde evlenme hareketliliği de başlayacak. Konuta olan talep artıyor. Şu anda inşaat maliyetlerinde yaşanan artışlar neredeyse konut fiyatlarının da ötesine geçmiş durumda. Bir müteahhit sıfır konut yapsa bile bunu piyasadaki satılık fiyat ortalamasına mal etmesi mümkün gözükmüyor. Bu da ister istemez konu fiyatının şu an için cazip olduğunu ve vatandaşın da bir şekilde gayrimenkulü takasla da olsa almaya çalıştığını bizlere gösteriyor.

‘ARSALAR DA TEKLİFLERDE KULLANILIYOR’

Pandemiden sonra arsa ve araziye çok fazla yatırım olmuştu. Vatandaşlar arsalarını da takas çerçevesinde mal sahiplerine tekliflerde kullanmak istiyorlar.

Pazarlama süreci uzadı

Takas usulü gayrimenkul ticareti yapmak mümkün. Bu noktada pazarlama sürecinin uzadığını söyleyebiliriz. Takas teklifine karşı mülk sahipleri ‘O arsa kaç para eder, gidip yerinde bakalım?’ diye düşünebiliyor. Bu nedenle gayrimenkulde pazarlama sürelerinin 2 ayı geçtiğini görüyoruz. Bu da satış sürecini uzatıyor.

İpotekli satışlarda bir artış var

Kredilerde tabi faiz oranları yüzde 3’ün üzerinde seyrediyor. 120 ay vadeli yüzde 3.25 aylık faiz oranı için çekilmiş bir kredi için aylık 66 bin 430 TL kredi ödemesi yapılıyor. Vatandaşların son 3 aydır konut kredisine ilgi göstermeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. İpotekli satışlarda bir artış var.”