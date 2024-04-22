- Sağlık

"Hem çocuklarımız, hem de kendimiz için haydi herkes aşıya!"

Kocaeli Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hekimi Uzm. Dr. Esra Çakmak Taşkın 22-28 Nisan Dünya Aşı Haftası kapsamında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

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"Hem çocuklarımız, hem de kendimiz için haydi herkes aşıya!"
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Dr. Çakmak Taşkın “ Her yıl Nisan ayının son haftası Dünya Aşı Haftası olarak kutlanmaktadır. Amacımız tüm dünyada aşılamaya daha fazla katılım sağlayarak toplumun sağlığını ve refahını iyileştirmektir. Aşılama, dünyanın en başarılı ve uygun maliyetli sağlık müdahalelerinden biridir. Aşılar, 200 yılı aşkın süredir bizi hastalıklara karşı korumaktadır. Ülkemizde 1981 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı sayesinde boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, zatürre ve suçiçeği aşısı tüm bebeklere Aile Sağlığı Merkezi ücretsiz  olarak uygulanmaktadır. Rahim ağzı kanseri, rotavirüs ishali, menenjit ve COVİD-19’a karşı aşılar da ülkemizde mevcut olup risk gruplarındaki erişkinlere de tetanoz, boğmaca, grip, zatürre aşıları  Aile Sağlığı Merkezinde uygulanmakta, özellikle gebelere yapılan bu aşılar sayesinde yenidoğan bebekleri de korumamız mümkün olmaktadır.” dedi.

Geçmişte büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalık aşıların sayesinde artık görülmemekte olduğunu vurgulayan Dr. Çakmak Taşkın “Çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren aşılama sayesinde tamamen yok edilmiş, sonrasında ihtiyaç kalmadığından çiçek aşılaması tüm dünyada durdurulmuştur. Çocuk felci de aşılar sayesinde sınırlı sayıda ülkede görülmektedir.Aşılama alanındaki tüm gelişmelere rağmen, maalesef dünyada aşılama henüz istenen düzeye gelmemiştir. Dünyada yaklaşık 20 milyon eksik aşılı veya aşılanmamış çocuk bulunmaktadır. Özellikle son birkaç yıldır dünyada kızamık, difteri, boğmaca ve diğer bazı aşı ile önlenebilen hastalıklarda salgınlar yaşanmaktadır. Ülkemizde kızamık eliminasyon programı kapsamında gerçekleştirilen yoğun aşılama çalışmaları sayesinde kızamık vakalarında olan önemli düşüş son zamanlarda eksik aşılı veya aşılanmamış kişilerin göç, savaş gibi nedenlerle küresel dolanımının artması ve aşı karşıtlığı gibi sebeplerle artışa geçmiştir.” açıklamasında bulundu.

Aşı karşıtlığı iletişim araçlarının artması ile daha geniş kitlelere yayılarak ciddi bir sorun oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Çakmak Taşkın “Bu durum aşıların etkinliği, koruyuculuğu ve yan etkilere ilişkin yanlış ve yetersiz bilgilerden kaynaklanmaktadır. Aşılar, hastalığın bireyler arasında bulaşını önleyerek toplumu koruduğundan, aşısız her birey toplum sağlığını da tehlikeye atmaktadır. Aşılama hizmetlerinde kısa sürelerle de olsa bir aksama olması aşı ile önlenebilir hastalıkların salgınlarına neden olabileceğinden hizmetlerin devamlılığının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunmak her bireyin ihtiyacı ve hakkıdır. Aşılanmak bireyin önce kendi bedenine sonra da topluma karşı sorumluluğudur. O nedenle hem çocuklarımız, hem de kendimiz için haydi herkes aşıya!” diyerek sözlerini sonlandırdı.

# büyük, dikkat, sağlık

22 Nis 2024 - 11:31 - Sağlık

Mahreç  Haber Merkezi

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