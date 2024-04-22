MEB, Kocaeli’de yaşanan olaylara ilişkin Gergerlioğlu’nun soru önergelerine cevap verdi!

Basına yansıyan Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu öğrenci yemekhanesinde kurt çıktığı yönündeki iddiaları soru önergesiyle bakanlığa soran Gergerlioğlu’na bakanlık adına Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk cevap verdi.

Cantürk’ün soru önergesine cevabı;

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın konuya ilişkin 14.12.2023 tarih ve 516579 sayılı yazısında; Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu öğrenci yemekhanesinde kurt çıktığı yönünde basına yansıyan iddiaya ilişkin, tarafımıza iletilen herhangi bir numune olmasa da iddianın gerçekleştiği 15.11.2023 tarihli menüde bulunan Sebze Çorbası, Mevsim Türlü, Soslu Mitite Köfte, Bulgur Pilavı ve Tulumba Tatlısı numunelerinin gıda laboratuvarına gönderildiği, analiz sonuçlarında herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmadığı, gönderilen numunelerde herhangi bir yabancı maddenin (larva vb.) bulunmadığı ve üremesinin de mümkün olmadığının Tarım ve Orman Bakanlığı Körfez Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın 20.11.2023 tarihli 230526 / 00 – 230524 00 – 230525 230526/00−230524/00−230525 sayılı 21.11.2023 tarihli 23/ 2331 – 0 23/2331−0 ve 23 / 14788 – 0 23/14788−0 sayılı raporlarda belirtildiği;

Ayrıca rutin denetim programı kapsamında bahse konu Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu öğrenci yemekhanesinde son yapılan 16.11.2023 tarihli denetim tutanağında, Umuttepe Yerleşkesi merkez mutfakta yemeklerin; mal kabul, ön hazırlık, pişirme, taşıma, servis ve servis sonrası olmak üzere bütün aşamalarda gıda mühendisi ve gıda teknikerlerince her gün ve gün içerisinde periyodik olarak denetlendiği;

Ayrıca, yemeklerden günlük numuneler alınarak 72 saat saklanıldığı, mevsim geçişlerinde özellikle bakliyat vb. ürünlerde yüklü mal alımlarına izin verilmediği, ürün kullanım sirkülasyonunun hızlı gerçekleşmesinin sağlandığı, depo sıcaklık ve nem kontrollerinin günlük takip edildiği, ayrıca periyodik ilaçlama yapıldığı, paketli gelen bakliyat ürünlerinde ambalaj içeriği, böcek, güve vb. varlığı ve oluşumunun takip edildiği, üretim sırasında seçme ve ayıklama işlemlerinin gerçekleştirildiği;

Her ne kadar üretimden, servis edildiği ana kadar kontroller sağlansa da, yemek salonlarının açık ortamlar olduğu ve sahip olduğu çevreyle etkileşimi sebebiyle fiziksel bulaşılara son derece açık olduğu, zira gün içerisinde larvanın üretim sırasında yemeğe bulaştığı varsayılsa dahi; habere yansıyan fotoğraftaki kurt boyutuna ulaşması için daha fazla süreye ihtiyacı olduğu ve üretim aşamaları ile yüksek sıcaklık uygulamaları düşünüldüğünde bu boyuta ulaşmasının mümkün olmadığı,

Denetim ekiplerince merkez mutfak ve depolarda her gün ve Yerleşke yemekhanelerde düzenli denetimlerin mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirildiği, Yemeklerin Umuttepe Yerleşkesinde üretilip taşımalı sistemle çevre Yerleşke Yemekhanelere taşındığı ve servis edildiği, eğitim -öğretim dönemi başlangıç tarihinden 15 Kasım 2023 tarihine kadar olan denetim tutanaklarında yüklenicinin yemeklerden yabancı madde çıkmaması gerektiği konusunda yazılı olarak uyarıldığı bildirilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi’nde 10,902 öğrencinin okuluna devam edemediği iddiası

Gergerlioğlu verdiği diğer bir soru önergesinde basına yansıyan 2022 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde 10,902 öğrencinin okuluna devam edemediği iddialarını sordu. Özellikle büyük şehirlerde ekonomik zorluklarla okullarına devam edemeyen ve bırakmak zorunda kalan yüzbinlerce öğrencinin olduğu iddia edildi.

Gergerlioğlu’nun önergesine cevap veren Rektör Cantürk;

1. Basında yer alan “2022 yılında Kocaeli Üniversitesinde okuyan 10 bin 902 öğrenci okulunu bırakmak zorunda kaldı” ifadesi doğru değildir.

2. Kocaeli Üniversitesi’nde 2022 yılında 9052 öğrencinin eğitim süreleri (2547 S.K. 44-(c) maddesi) sonunda mezun olamadıkları için kayıtları silinmiştir.

662 öğrenci yatay geçiş ile diğer Yükseköğretim Kurumlarına kayıt yaptırmıştır.

1188 öğrenci kendi isteği ile kaydını sildirmiştir ve bu öğrencilerden 154’ü 7417 Sayılı Af Kanunu ile geri dönmüştür.

Kendi isteği ile Üniversiteyi terk eden öğrencilerden Af Kanununda yararlanmayan öğrenci sayısı 1034’tür.

3. Üniversitemize devam eden öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 47. Maddesine vd. mevzuata uygun olarak sosyal imkanlardan faydalanmaktadırlar.

İnceleme ve soruşturma devam ediyor

Gergerlioğlu’nun Darıca Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde döner ekmek yiyen öğrencilerin zehirlenmesi iddiaları üzerine bakanlığa verdiği soru önergesine de cevap geldi. Basına yansıyan haberde 10 öğrencinin zehirlendiği bilgisi yer alıyordu. Bakanlık önergeye verdiği cevapta Kocaeli Valiliğinin 28.02. 2024 tarihli ve 97772571 sayılı Olur’u ile eğitim müfettişleri tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.