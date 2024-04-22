22 Nis 2024 - 12:11- Siyaset G:

İYİ PARTİLİ ŞİRİN'DEN BİRLİKTELİK MESAJI

İYİ Parti'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Av. M.Kamil Şirin, seçim döneminde birlikte çalıştığı partililerle teşekkür yemeğinde buluştu.

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İYİ PARTİLİ ŞİRİN'DEN BİRLİKTELİK MESAJI mask
İYİ PARTİLİ ŞİRİN'DEN BİRLİKTELİK MESAJI
İYİ PARTİLİ ŞİRİN'DEN BİRLİKTELİK MESAJI
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İYİ Parti'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Av. M.Kamil Şirin, seçim döneminde birlikte çalıştığı partililerle teşekkür yemeğinde buluştu. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, Başiskele İlçe Başkanı İsmail Kar, Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmail Aynacı, Darıca Belediye Başkan Adayı Özhan Aşkın Öztürk, il ve ilçe yöneticileri ile parti üyelerinin katıldığı yemekte, Şirin, emek veren ve özveriyle partisine hizmet eden arkadaşlarına teşekkür etti.

İYİ PARTİLİ ŞİRİN'DEN BİRLİKTELİK MESAJI

Yemeğin ardından bir açıklama yapan Kamil Şirin, "Seçimler gelir geçer ama özdeğerlerimiz kalır. Ne değerlerimizi yitiririz ne de değerli arkadaşlarımızı. Emek veren, özveriyle kendini partisine adayan yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Her şeye rağmen umut doluyuz. Her şeye rağmen İYİLİK kazanacak. Cesaret kazanacak. Değerler kazanacak" dedi.

İYİ Parti'nin birlik ve beraberlik içinde seçim sürecini tamamladığı, teşekkür yemeğiyle de bu birlikteliği pekiştirdiği belirtildi.

İYİ PARTİLİ ŞİRİN'DEN BİRLİKTELİK MESAJI

# ilçe, beraberlik, gelir, hizmet, seçim

22 Nis 2024 - 12:11 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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