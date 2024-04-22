İYİ PARTİLİ ŞİRİN'DEN BİRLİKTELİK MESAJI

İYİ Parti'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Av. M.Kamil Şirin, seçim döneminde birlikte çalıştığı partililerle teşekkür yemeğinde buluştu. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, Başiskele İlçe Başkanı İsmail Kar, Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmail Aynacı, Darıca Belediye Başkan Adayı Özhan Aşkın Öztürk, il ve ilçe yöneticileri ile parti üyelerinin katıldığı yemekte, Şirin, emek veren ve özveriyle partisine hizmet eden arkadaşlarına teşekkür etti.
Yemeğin ardından bir açıklama yapan Kamil Şirin, "Seçimler gelir geçer ama özdeğerlerimiz kalır. Ne değerlerimizi yitiririz ne de değerli arkadaşlarımızı. Emek veren, özveriyle kendini partisine adayan yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Her şeye rağmen umut doluyuz. Her şeye rağmen İYİLİK kazanacak. Cesaret kazanacak. Değerler kazanacak" dedi.
İYİ Parti'nin birlik ve beraberlik içinde seçim sürecini tamamladığı, teşekkür yemeğiyle de bu birlikteliği pekiştirdiği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.