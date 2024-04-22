Bursa'da film gibi olay

Filmleri aratmayan olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, etrafı bir süre kontrol eden 2 otomobil faresi, 16 AUR plakalı otomobili çalarak kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan sahibi ise otomobilini bıraktığı yerde bulamayınca durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Otomobilin çalındığı bölgede yaklaşık 50 adet güvenlik kamerasını incelemeye alan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Şüphelilerin 22 adet suç kaydı bulunan A.Y. (19) ve 18 adet suç kaydı bulunan Y.Ç. (28) olduğunu tespit eden ekipler şahısları Yeşilova Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı.
SEVGİLİSİNİ GEZDİRMEK İÇİN OTOMOBİL ÇALDIĞINI SÖYLEDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen A.Y. ifadesinde, "Sevgilimin canı sıkılıyordu, ben de gittim otomobil çaldım" dedi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi.
Öte yandan, A.Y.’nin başta oto hırsızlık olmak üzere 22 adet suç kaydı bulunduğu ve 1 ay önce ise oto hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ragıp - İlginç, sevgilini gezdirdikten sonra arabayı yerine bıraksaymış iyi olurdu, o kadar telaş yapmazdı sahibi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.