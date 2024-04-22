Kocaelispor Taraftarlarına yasak geldi

Cuma günü bir araya gelen Kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarını onaylayarak, kulübün başvurusunu kabul etmedi. Bu karar doğrultusunda, maraton üst bölümündeki 303 ve 326 numaralı, maraton alt bölümündeki 124A, 102, 125, 101 ve 126 numaralı bloklarda oturan yaklaşık 3-4 bin taraftar, Bandırmaspor ile yapılacak olan maça giremeyecek