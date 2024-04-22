Şanlı: Eşsiz tarihimizi kirletmeye çalışıyorlar

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Türk Milletinin tarihinin savaşlar ve mücadelelerle geçtiğini belirten Başkan Şanlı, ülkenin kurucusuna olan kirli propagandalarla onu yıpratmaya çalıştıklarını ifade etti. Şanlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı,

YAZGISINI KENDİ ÇİZMİŞTİR

“Kutlu mücadelenin mağrur ve dik duruşlu milletidir Türkler. Demir dağları eriten, Karadeniz’in azgın sularını dize getiren, Anadolu’nun bozkırını yeşerten millettir Türkler. Özgürlüğe adanmış ruhları ve bedenleriyle işgal kazanına kurtuluş mızrağı vuran, çoluğu, çocuğu, kadını, yaşlısı demeden kutsal bayrağımız için omuz omuza tüm benliğiyle, son nefesine kadar savaşan millettir Türkler. Türk milleti yazgısını kendisi çizmiştir. İşgalci, emperyalizmle beslenen, kendinden olmayanı yok etme üzerinden politika geliştiren güçlerden asla gözü korkmamıştır. Vatan, bayrak, millet deyince dünya durmuş, her bir yiğidi kararlılıkla cesaretle cepheye koşmuştur.

NİCE SAVAŞLAR KAZANDILAR

Ecdadımız cihanın en güçlü ordularıyla donanmalarıyla mücadele etmiş; yırtık üniformasına, delik ayakkabısına, boğazından ekmekten başka lokma geçmemesine, her alanda olduğu gibi askeri alanda da maddi sıkıntılara, kısıtlı silaha, cephaneye, teçhizata rağmen nice savaşlar kazanmıştır. Çanakkale’de destan yazan milletimiz, Atatürk komutasında Kurtuluş Savaşı başlatmış, bu savaş İnönü Zaferleri, Sakarya Destanı, Büyük Taarruz ile taçlanmış ve istikbal için yegâne olan tam istiklali elde etmiştir. Bizler de varlığımızı Türk varlığına adıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının demokrasiye inançları tamdı. Demokratik, hukuk ilkeleri üzerine kurulmuş, Cumhuriyet ile yönetilen bir devlet ihdas etmek istiyorlardı.

SAVAŞIN ORTASINDA TBMM’Yİ AÇTI

Atatürk, Kurtuluş Savaşı devam ederken, İstanbul işgal altındayken, milletvekilleri sürgüne gönderilmişken, 23 Nisan 1920’de yeni devletimizin temellerini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclis’ini açtı ve egemenliği milletin iradesine verdi. Atatürk, aziz milletimize sonuna kadar güvendi ve sağlam, çelik gibi bir zemin üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurdu. Elbette kurtuluş mücadelesinin ardından ekonomik, eğitim, sağlık, sosyal haklar açısından da kurtuluşu sağlamak da hiç kolay olmadı. Savaşmaktan bitap düşmüş, ekonomik olarak dibe vurmuş bir ülkeyi her alanda çağın ilerisine taşımıştır. Özellikle ilke ve inkılapları ile çığır açmış, Türk milletini dış esaretten kurtarmış, kaynaklarımızı yine millete açmıştır.

TARİHİNİ BİLENLER DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKABİLİR

Tarihini iyi bilen milletler, kutsal değerlerine sahip çıkabilir, geleceğine doğru yön verebilir ve vatan savunmasında uyanık olabilir. Bugün meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu nedenle 23 Nisan’ın ayrı bir anlam ve önemi vardır. Büyük Atatürk komutasında Bandırma Vapuru ile yol alındığı gün, imanı ve inancı dev gibi olan Türk milletinin kaderi sonsuza dek değişmiş, esaret yerini hâkimiyete bırakmıştı. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu milli şahlanışın farkında olarak büyümesi en büyük gayemizdir. Zira ancak tarihini iyi bilen milletler, kutsal değerlerine sahip çıkabilir, geleceğine doğru yön verebilir ve vatan savunmasında uyanık olabilir. Öte yandan bu ülkenin kurucu değerlerine kimseye aldırış etmeden saldıran müptezel aklı evveller bulunmaktadır.

EŞSİZ BİR TOKAT ATTILAR

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Büyük Atatürk’e bırakın saygı duymayı, iftiraları ile kirli propagandaları ile O’nu güya yıpratmaya çabalamaktadırlar. Ecdadını tanımayan, devletine, değerlerine yabancı duran, uydurdukları tarihle, yalan üzerine kurulu dünyalarında taraftar toplamaya gayretkeş bu güçler, umduğunu bulamamaktadır. Hürriyetimizi, bağımsızlığımızı haysiyetimizi denizler altında yirmi bin fersahta bir kutuya kilitlemeye ant içen bu güruha, ferasetli, aklı ve bilimi kılavuz yapan, değerlerine bir çocuğun oyuncağını koruduğu gibi sahip çıkan Türk milleti, eşsiz bir tokat atmaktadır. Hayatımıza renk katan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir şekilde yetişmelerini; hayatları boyunca vatan, devlet ve millet sevgisiyle dolu olmalarını temenni ediyoruz. Bu vesile ile Ulu Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz”