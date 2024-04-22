Borsa ve altın yatırımı olanlar dikkat! Piyasadaki ani hareketin nedeni belli oldu

Milliyet.com.tr/ Borsa ve altında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde sert hareketler oldukça dikkat çekti. BIST 100 endeksi Orta Doğu’da İsrail-İran arasında yaşanan gerilimlerin etkisiyle birlikte baskı altında kalmıştı. Ancak cuma günü öğleden sonra gelen gelişme sonrasında piyasalarda ani bir yükseliş yaşandı.

FITCH TOPLANTISI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini ve bunun Türk şirket, banka, banka dışı finansal kuruluş ve uluslararası kamu finansmanı sektörleri üzerindeki etkilerini tartışmak üzere 24 Nisan'da bir panel düzenleyeceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası özellikle bankacılık endeksinde yüzde 5’in üzerinde yükselişler dikkat çekti.

Öte yandan Orta Doğu’da jeopolitik gerilimlerin tırmanışa geçmesiyle birlikte güvenli liman altında sert hareketler görülmeye başlandı. Cuma günü gram altının spot fiyatı 2552 TL ile yeni bir rekora imza attı.

FAİZDE GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Bu haftanın en önemli gelişmesi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı olacak. TCMB kritik faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Peki faizde bir değişim olacak mı, borsada ve altında yön ne olacak? Borsada yakın vadede hedef ne? Gram altın için yeni tahminler neler?

Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye anlattı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde gerek yüksek gelen ABD enflasyonu nedeniyle gerekse İran-İsrail krizi global anlamda moralleri bozarken, borsada risk almak istemeyenlerin satışlarıyla karşılaştık.

Gelen satışlar daha çok yurt dışı gelişmelerle ilgiliydi. Satışların olduğu dönemde işlem hacmi de düşüktü. Bu durumda satış yönünde olmayan bir piyasa olduğu belliydi. Gerek Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in gerekse TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın ABD ziyaretlerinde yabancı yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı bulmaları son derece önemliydi.

Uygulanan politikalarda kararlılık ve ortodoks politikaların gereğinin uyum içerisinde yapılıyor olması imajı verildi. Bunun yanında seçimsiz bir döneme girilmesi politikaların sekteye uğramayacağı mesajlarının verilmesi yabancı yatırımcıyı daha da motive etmiş olabilir.

‘SON GÜN GELEN ALIMLAR DİKKAT ÇEKİCİYDİ’

Borsada son işlem günü gelen alımlar çok büyük bir işlem hacmiyle olmasa da önceki 3 günün zararını kapatması açısından dikkat çekiciydi. Kapanışın en üst seviyelerde olması, açılışta pozitif başlama ihtimalinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Burada yabancı yatımcının pozisyon artırma eğiliminde olmasının etkisinin olduğunu düşünüyoruz.

Fitch'in not artırımı yabancı yatırımcıyı etkileyecek durumda değil. Ancak geleceğe yönelik olumlu tablo çizmesi durumunda yabancının etkilenme ihtimali fazladır.

BORSADA KISA VADELİ HEDEF NE?

Piyasada orta vade göstergelere göre yön hala yukarı olsa da Körfez ile ilgili gelişmeler her an dalgalanmaya yol açabilecek gibi görünüyor. Şimdilik hem Rusya-Ukrayna hem de İsrail-İran krizleri yeni bir risk doğurmadığı sürece piyasalar yükselme eğiliminde olacaktır. Hala yön yukarı ve şimdilik direnç 9920 puan seviyelerindedir.

ALTIN İÇİN ÇARPICI ÖNGÖRÜ: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DÜŞEBİLİR

Global riskler altını daha önemli hale getiriyor. Aslında enflasyon ve yüksek faiz her ne kadar altının aleyhine gibi görünse de jeopolitik risklerle birlikte analiz edince altının dolara göre daha güvenli liman gözüyle görüldüğünü söyleyebiliriz.

Şimdilik altın dolara göre daha güvenli kabul ediliyor. Bu yüzden de fonlar altını tercih ediyor. Altının cuma günü yükselmesine rağmen yüksek seviyesini koruyamaması, önümüzdeki günlerde gerginlik yaratacak yeni bir haber olmazsa ons altın piyasasında bir miktar kar satışı gelme ihtimalini de artırmıştır. Yani önümüzdeki günler ons altın 2367 dolar seviyelerine kadar düşebilir.

GRAM ALTINDA BEKLENTİ NE?

Gram altın cuma günü 2552 TL seviyelerine kadar beklentilerimize paralel bir yükseliş gösterdi. Ancak kapanış tıpkı yurt dışı gibi zayıf. Haftanın ilk günleri yurt dışıyla beraber satış ağırlıklı bir seyir olabilir. Ancak grafikler henüz aşağı sinyalleri vermemektedir. 2468 TL seviyesinin altını görmesi durumunda aşağı yönde sinyaller gelmeye başlayacaktır. Şimdilik ilk 2 gün içerisinde aşağı sinyallerinin gelmesini beklediğimizi ifade edebiliriz.

FAİZ KARARI NE OLACAK?

TCMB bu ay beklediğimiz faiz artırımını geçen ay proaktif olarak gerçekleştirdi. Bundan sonra yeni bir faiz artırımı beklemiyoruz. TCMB beklenti anketinde de faiz artışı beklenmiyor. Bu seviyelerde kalacağı öngörülüyor. Nisan ayı enflasyon beklentisi 3.25 civarı olduğundan bu seviyenin çok üzerinde bir enflasyon gelecek dönemlerde faiz artırımlarını gündeme getirebilir. Aksi halde daha fazla faiz artışı olmayacağını düşünüyoruz.”