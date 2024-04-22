Gölcük Belediyespor'un voleybol takımından önemli başarı

Gölcük Belediyesi, spora verdiği desteklerin meyvelerini alınan başarılar ile toplamaya devam ediyor. Gölcük Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı, Bolu'da düzenlenen Türkiye çeyrek final maçlarına katıldı. Karşılaştığı 3 rakibini yenen Gölcük Belediyespor, şampiyon olarak finallere yükseldi. Spor alanında ilçede bir başka başarı Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu Futbol Takımı’ndan geldi. Yalova’da düzenlenen yarı finallerde katılan futbol takımı, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Kazanılan şampiyonluk ile finallere yükselen takım, ilçede sevinç kaynağı oldu. İlçede spora yapılan yatırımların başarı getirmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük'ün gururu olan iki takımımızı da canı gönülden tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.