İzmit Belediyesi'ne 4 yeni müdürlük geliyor!

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından diğer belediyelerde olduğu gibi İzmit Belediyesi’nde de değişiklikler yapılamaya başlandı. Nisan ayında ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda 34 madde görüşülürken 4 yeni müdürlüğün kurulmasına karar verildi.

KARARA BAĞLANACAK

Yapılan toplantı kapsamında Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olmak üzere 4 yeni müdürlüğün kurulması kararı komisyonda görüşülerek karara bağlanacak.