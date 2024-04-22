İzmit Belediyesi'ne 4 yeni müdürlük geliyor!

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından diğer belediyelerde olduğu gibi İzmit Belediyesi’nde de değişiklikler yapılamaya başlandı. Nisan ayında ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda 34 madde görüşülürken 4 yeni müdürlüğün kurulmasına karar verildi.
KARARA BAĞLANACAK
Yapılan toplantı kapsamında Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olmak üzere 4 yeni müdürlüğün kurulması kararı komisyonda görüşülerek karara bağlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.