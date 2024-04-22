23 Nisan’da ulaşım ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ulaşımda ücretsiz hizmet verecek.
ÜCRETSİZ ULAŞIM
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolcu taşıma kararı aldı. 23 Nisan Salı günü belediyenin otobüsleri, tramvay ve deniz ulaşımında vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek.
BU HATLAR ÜCRETLİ
Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada 200, 250, 250G ve 700 nolu hatlarda ise binişler ücretli olarak devam edecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.