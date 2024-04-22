A grubunda Yeşilova liderliği kaptı

MALTA BU HAFTA KAYIP

Önceki gün oynanan maçlarda Amatör Lig 2. Küme A Grubu heyecan dolu müsabakalara sahne oldu. ÇenesuyuPlajyoluspor ile İzmit Maltaspor arasındaki mücadelede ÇenesuyuPlajyoluspor, 3-2'lik skorla galip gelirken, Yeşilovaspor ise Körfez Çamlıtepespor'u 4-0 mağlup etti. Derince Gençlerbirliği de, lige katılmayan İzmit Yenişehirspor karşısında 3-0 hükmen galip geldi.Bu sonuçların ardından Yeşilovaspor, 23 puanla grubun zirvesindeki yerini aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

SON 3 HAFTA

Amatör futbolun heyecan dolu atmosferi devam ederken, Yeşilovaspor ve liderlik yarışındaki tüm takımların performansı göz kamaştırmaya devam ediyor. Grubun diğer takımları ise puan cetvelindeki yerlerini korumak veya yükselmek için mücadele ediyor. Son 3 haftaya girilirken, takımlar arasındaki rekabetin ve mücadelenin artarak devam edeceği bir sonraki maçlar merakla bekleniyor.

A GRUBU PUAN TABLOSU