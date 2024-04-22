Dev adamlar küme düştü: 66-69

ÇABALAR YETERSİZ KALDI

İlimizi Türkiye Basketbol Ligi’nde temsil eden temsilcilerimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, normal sezonun son maçında Balıkeskir Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyrek 21-22, devre ise 38-38 berabere tamamlandı. İlk devre bu sonuçla tamamlanırken, 3. çeyrekte Balıkesir üstünlüğü ele geçirdi, 49-55. Final çeyreğine geride giren temsilcimiz ne kadar çabalasa da sonuca ulaşamadı ve Balıkesir’e sahasında 66-69 mağlup oldu. Dev adamlar aldıkları bu skor ile Türkiye Basketbol Ligi’nden düştü.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Alper Özgök, Uğur Özen, Erdoğan Çelebi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 6, JaCoriPayne 18, Keith Martin Stone 11, KevinKaspar 3, Barboros Bozkurt 4, Hakan Şanlı, Mert Ulutaş 8, Eren Beyaz 4, Sertan İbrahim Sarı 12

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Alihan Deniz Genç 6, Ümit Sonkol 12, Yiğit Karalar 2, Gökhan Akkoyun 3, Atakan Erdek, Fatih Kızılca 7, JamariRishardTraylor 17, MarquisJurell Wright 18, Mustafa Kürşat Özdemir 4, Bora Can Işık

Başantrenör: Timuçin Meriç

1. Periyot: 21-22 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 38-38 ( Beraberlik)

3. Periyot: 49-55 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)