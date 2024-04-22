- Eğitim

GTÜ'den Bağımlılıkla Mücadeleye Destek

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektörlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek olunması amacı ile program düzenlendi. Programda Bağımlılıkla Mücadele Semineri verilirken, emniyet güçlerinin ilgili personeli tarafından kampüs içinde bağımlılık konulu broşürler dağıtıldı.

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GTÜ'den Bağımlılıkla Mücadeleye Destek mask

Bağımlılıkla Mücadele Semineri, GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Kırmızı Salonu'nda Darıca Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Psikolog Cavit Barış Gezginci tarafından gerçekleştirildi. Seminere GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Damla Arısan, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, GTÜ idari, akademik personeller ve öğrenciler katıldı. Gezginci konuşmasında bağımlılığı tanımlayarak, bağımlılık kriterlerini, bağımlılığın gelişim yapısını aktardı. Bağımlı olmamak için en önemli kelimenin "Hayır!" demek olduğunu belirtti. Bağımlılığın psikolojik bir hastalık olduğunu ifade eden Gezginci, bağımlılıkta tedavi yöntemlerini açıkladı. Tedavi kuruluşları hakkında bilgi paylaşımının ardından soru cevap kısmında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Programın bir diğer kısmında ise GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Damla Arısan ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından bağımlılıkla mücadele için tasarlanan broşürler kampüs içinde dağıtıldı.
# ifade, kongre

22 Nis 2024 - 13:41 - Eğitim

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