TÜBİTAK Destekli Bu Projesi Katı Oksit Yakıt Hücre Üretimini Kolaylaştıracak

Yenilikçi bir üretim süreci geliştiren projede Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Betül Kafkaslıoğlu Yıldız da araştırmacı olarak yer alıyor.

Katı Oksit Yakıt Hücreleri (KOYH): Daha Temiz ve Verimli Enerji için

Katı Oksit Yakıt Hücreleri (KOYH), geleneksel enerji üretim sistemlerine kıyasla daha yüksek enerji verimliliği, yakıt esnekliği ve düşük çevresel etkiye sahip olmasıyla öne çıkan bir teknolojidir. Fakat KOYH'ların üretimi genellikle maliyetli ve karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle GTÜ'de yürütülen bu araştırma projesi, bu hücrelerin daha ekonomik ve basit bir şekilde üretilebilmesi için çözüm üretmeyi amaçlamaktadır.

Tek Adımda ve Soğuk Sinterleme ile Düşük Maliyetli Üretim

Proje kapsamında, KOYH'ların anot, elektrolit ve katot katmanlarının aynı anda ve tek bir adımda üretilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede geleneksel yöntemlere göre daha az maliyetli ve enerji tasarruflu bir üretim süreci sağlanabilecek. Özellikle soğuk sinterleme prosesi kullanılarak, katmanların düşük sıcaklıklarda bir araya getirilmesi ve ayrı ayrı sinterleme işlemlerine ihtiyaç duyulmaması planlanıyor.

Hassas Kalınlık Kontrolüyle Artırılmış Performans

Projede ayrıca, elektrolit ve katot katmanlarının belirli kalınlıklarda üretilmesi de hedefleniyor. Bu, KOYH'ların performansını belirleyen önemli bir faktördür. Yapılacak çalışmalarla elektrolit ve katot katmanlarının yaklaşık 10-20 µm kalınlığında üretilebilmesi planlanıyor.

Daha Geniş Kullanım Olanağı

Bu projenin başarıyla tamamlanması halinde, KOYH'ların daha kolay, ekonomik ve enerji verimli bir şekilde üretilebilir hale gelmesi bekleniyor. Bu da KOYH teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesini ve kullanılmasını sağlayarak temiz ve verimli enerjiye erişimin önünü açacak.