19 yaşındaki genç üvey annesiyle kaçtı!

İşlenen konularla zaman zaman tartışmalara neden olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu kez başka bir olayla gündeme geldi.

Umut Yetik 8 yaşındaki kızını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Söyledikleriyle stüdyodakileri ve Müge Anlı'yı şaşırtan Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söyledi.

Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirdi.

"BENİM TORUNUMUMU DOĞURACAK"

Gözyaşlarına boğulan Yetik; "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. ‘Boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız’ deyip beni boşanmaya ikna etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu doğuracak" dedi.

Söyledikleriyle stüdyodakileri ve Müge Anlı'yı şaşırtan Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söyledi.

Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirdi.

"KUMPAS KURDULAR"

Boşandığı eşi ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu belirten Yetik; "Bana bir kumpas kurup kaçtılar. 30 Mart gecesi oğlum ısrarla bana kuaför müşterimizin aradığını, ısrarla oraya gitmemiz gerektiğini söylediler. Araç geldi, araca bindim, 15 dakika sonra jandarma ekipleri aracı durdular, çantamdan birkaç yasaklı madde çıktı. İfademi verdikten sonra beni serbest bıraktılar. Çünkü benim geçmişimde suç dosyası yok, kendimden çok eminim. Hastaneden hep birlikte çıktıktan sonra bana ne olduğunu sordular. Ben temiz çıkarsam bunu yapan kişinin kumpastan yargılatacağımı söyledim, ne olduysa bu blöften sonra oldu. O gün 9'dan sonra ne Tuğçe'nin ne de Mustafa'nın telefonlarına ulaşamadık, beni hapse attıracaklardı başaramayınca kaçtılar" ifadelerini kullandı.

İLİŞKİ İDDİASINI KABUL ETTİ

İddiaların odağındaki Tuğçe Akpençe, canlı yayına bağlandı.

Kocasından şiddet gördüğünü söyleyen ve birlikteliğini kabul eden Akpençe, üveyle oğlu ile ilişkisinin 8-9 ay önce başladığını söyledi.