Komşusu F. O ile kavgalı olan Özgül Öztürk isimli kadın; komşusunun 1 buçuk yaşındaki ( A.A) bebeğine ve komşusuna mahiyeti ne olduğu belli olmayan gaz sıkarak etkisiz hale getirmek istedi. Yaşanan olay, Yenikent Mahallesi’nde yer alan Yenikent Polis Amirliğine ’ne intikal etti. Olay sonrası bir yaşındaki bebek ve anneannesi F.O, ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Bebeğe ve yaşlı kadına gaz sıkarak etkisiz hale getiren Özgül Öztürk ve akrabası olduğu belirtilen bir kadın ise emniyet güçleri tarafından karakola götürüldü. Tarafların bir birinden şikâyetçi olduğu bildirildi. Bebeğin sağlık durumunun endişe verici boyutta olduğu bildirildi. Biber Gazı’nın yapılan konunu düzenlemeyle birlikte silah hükmünde olduğu bildirildi.
- Asayiş
BİR BUÇUK YAŞINDAKİ BEBEĞE BİBER GAZI SIKTI
Derince Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 9 No’lu kooperatif Mehtap Apartmanı No: 10 adresinde yaşayan iki aile arasında yaşanan kavgada, çok tehlikeli bir durum yaşandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.