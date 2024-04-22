Yalçın Eldoğan'dan 23 Nisan Mesajı

Yalçın Eldoğan'ın açıklamasına göre,

"Geleceğin kurucuları kıymetli gençler, bugün hepinizle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlamanın heyecanını yaşıyorum. Bu özel gün, ülkemiz tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1920 yılındaki kuruluşuna işaret etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün bu günü gelecek nesillere armağan etme vizyonunu anarken, çocuklarımıza parlak ve umut verici bir gelecek sağlama konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit edelim. Bu fırsatı ulusal egemenliğimizi korumanın ve yarının lideri olan gençlerimizi güçlendirmenin önemi üzerinde düşünmek için değerlendirelim. Bu günün temsil ettiği birlik ve demokrasi ruhunu onurlandırarak, çocuklarımıza daha iyi bir yarın için ilham verebilir ve onlara rehberlik edebiliriz. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın neşeli ve anlamlı olmasını diliyorum. Bu günü simgelediği değerlere sahip çıkarak, gurur ve sevinçle kutlayalım."