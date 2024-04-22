23 Nisan coşkusu Ormanya’da başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kocaelili çocuklar için hazırladığı Bi Dünya Eğlence başladı. 22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ormanya’nın ev sahipliğinde düzenleniyor. Kocaelili çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren kendileri için hazırlanan eğlencelere katılmak için Ormanya’ya gelmeye başladı.

ÇOCUKLARI PALYAÇOLAR KARŞILADI

Çocukları Ormanya’nın girişinde palyaçolar karşıladı. Yüzleri boyanan minikler neşe içinde tüm alana yayılan ve çevre bilincine yönelik eğlence atölyelerini ziyaret etmeye başladı.

35 ATÖLYE, 5 DOĞA YAŞAM ATÖLYESİ VE RENKLİ ETKİNLİKLER

Alanda el becerileri, doğal lezzetler, deneyim ve sanal gerçekliği içeren 35 atölye, 5 doğada yaşam atölyesi kuruldu. Ayrıca 11 alan etkinliği için de iki sahne oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Konservatuvar, KO-MEK, Bilgievleri, Bilim Merkezi, Ormanya ve Turizm Şube Müdürlüğü birimleri alandaki atölye ve sahne etkinliklerinde görev yaptı. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antikkapı, Kağıtspor, İtfaiye ile AFAD, AKUT ve Kızılay da faaliyetleriyle etkinliklerde yer aldı.

23 ÇOCUK VE AİLESİ KARAVAN KAMPI’NA YERLEŞTİ

Öte yandan Ormanya’daki Karavan Kampı, “Ormanın Sesi-Dünyaya Yeşil Bir Mesaj” isimli reels video yarışmasında dereceye giren 23 çocuğu ağırlamaya başladı. Çocuklar aileleriyle birlikte 2 gece kamp yapacakları karavanlara yerleşerek doğa içinde konaklama deneyimini yaşadı.