23 Nisan coşkusu Ormanya’da başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kocaelili çocuklar için hazırladığı Bi Dünya Eğlence başladı. 22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ormanya’nın ev sahipliğinde düzenleniyor. Kocaelili çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren kendileri için hazırlanan eğlencelere katılmak için Ormanya’ya gelmeye başladı.
ÇOCUKLARI PALYAÇOLAR KARŞILADI
Çocukları Ormanya’nın girişinde palyaçolar karşıladı. Yüzleri boyanan minikler neşe içinde tüm alana yayılan ve çevre bilincine yönelik eğlence atölyelerini ziyaret etmeye başladı.
35 ATÖLYE, 5 DOĞA YAŞAM ATÖLYESİ VE RENKLİ ETKİNLİKLER
Alanda el becerileri, doğal lezzetler, deneyim ve sanal gerçekliği içeren 35 atölye, 5 doğada yaşam atölyesi kuruldu. Ayrıca 11 alan etkinliği için de iki sahne oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Konservatuvar, KO-MEK, Bilgievleri, Bilim Merkezi, Ormanya ve Turizm Şube Müdürlüğü birimleri alandaki atölye ve sahne etkinliklerinde görev yaptı. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antikkapı, Kağıtspor, İtfaiye ile AFAD, AKUT ve Kızılay da faaliyetleriyle etkinliklerde yer aldı.
23 ÇOCUK VE AİLESİ KARAVAN KAMPI’NA YERLEŞTİ
Öte yandan Ormanya’daki Karavan Kampı, “Ormanın Sesi-Dünyaya Yeşil Bir Mesaj” isimli reels video yarışmasında dereceye giren 23 çocuğu ağırlamaya başladı. Çocuklar aileleriyle birlikte 2 gece kamp yapacakları karavanlara yerleşerek doğa içinde konaklama deneyimini yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.