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Sarı'dan 23 Nisan mesajı!

CHP İl Başkanı Bülent Sarı 23 Nisan mesajı yayımladı

Cihat Polat
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Sarı'dan 23 Nisan mesajı! mask

CHP İl Başkanı Bülent Sarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sarı açıklamasında “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kuvayi Milliye ile birlikte cephede hürriyetimizi kazanan büyük milletimizin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin(TBMM) 104. yaşına girmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.

TBMM'NİN ÜZERİNDE BİR GÜÇ KABUL ETMEDİK
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin ve sesinin temsiliyet vazifesini üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde herhangi bir güç kabul etmediğini ifade etmiştir. Bizler de aradan geçen 104 yılda bu fikre bağlı nesiller yetiştirme inancı ve gayretinden bir an olsun ayrılmadan evlatlarımızı yetiştirdik.

NESİLLER YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Mücadelemiz tam demokratik, sosyal ve adil Türkiye mücadelesidir. Bizler, sadece 23 Nisan'da değil, her zaman Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, milli şuur ve Cumhuriyet değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. “

“BU BAYRAMI DÜNYA İLE PAYLAŞAN TEK ÜLKE TÜRKİYEDİR”
“Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan’ları çocuklara armağan etmiş; 23 Nisan’ların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanması kabul edilmiştir. Dünya'da çocuklara bayram hediye eden, bu bayramı dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı ilan eden akıl, geleceğin ve Cumhuriyetimizin teminatının evlatlarımızda olduğu gerçeğini bizlere vurgulamaktadır.

“YETİŞEN NESİLLER TEPKİSİNİ KOYMUŞTUR!”
Geçirdiğimiz seçimlerde gördüğümüz gibi Cumhuriyet değerleri ile çatışanların halk nezdinde artık bir itibarı kalmamıştır. Dini ve milli değerleri istismar eden zihniyet iflas etmiş, yetişen nesiller Cumhuriyet ve değerleri için vicdani bir tepki koymuştur. Vazifemiz, dün olduğu gibi bugün de egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu her daim savunarak Ulusal Egemenliğimizi korumaktır.

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM
Bu duygu ve düşüncelerle; Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımızın ve halkın iradesinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kuran tüm kahramanlarımızı, bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

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22 Nis 2024 - 14:50 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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