Baçspor puan farkını korudu

HAFTAYA KAZANMASI HALİNDE ŞAMPİYON

Önceki gün oynanan maçlarda Amatör Lig 2. Küme B Grubu'nda heyecan doruktaydı. Körfez Birlikspor ile İzmit Baçspor arasındaki mücadelede İzmit Baçspor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, MAP Kavaklıspor evinde Kocaeli Kadıköyspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. İlimtepe Gençlerbirliği ise grup ikincisi Turgutspor'a 2-0 yenildi. Bu sonuçların ardından Baçspor şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldı. Baçspor, haftaya kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

B GRUBU PUAN DURUMU