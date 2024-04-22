Baçspor puan farkını korudu

HAFTAYA KAZANMASI HALİNDE ŞAMPİYON
Önceki gün oynanan maçlarda Amatör Lig 2. Küme B Grubu'nda heyecan doruktaydı. Körfez Birlikspor ile İzmit Baçspor arasındaki mücadelede İzmit Baçspor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, MAP Kavaklıspor evinde Kocaeli Kadıköyspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. İlimtepe Gençlerbirliği ise grup ikincisi Turgutspor'a 2-0 yenildi. Bu sonuçların ardından Baçspor şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldı. Baçspor, haftaya kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
9
9
0
0
37
11
26
27
2.
10
5
4
1
20
11
9
19
3.
10
3
3
4
26
25
1
12
4.
9
3
2
4
18
17
1
11
5.
10
3
1
6
19
30
-11
10
6.
9
3
0
6
17
30
-13
9
7.
9
2
0
7
12
25
-13
6
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.