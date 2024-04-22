E grubunda liderlik yarışı kızıştı

ULAŞLI FARKLI KAZANDI

2. Küme E Grubu’nda bu hafta 2 maç oynandı. Gölcük Şirinköyspor, lige katılmayan Karamürsel Barbarosspor karşısında 3-0 galip sayıldı. Grupta ikinci olan Karamürsel Ereğlispor ise fırsat tepti. Gölcük Asarköyspor ile deplasmanda mücadele eden Ereğli, karşılaşmadan 4-4’lük skorla berabere ayrıldı. Bu haftanın en farklı skoru ise Ulaşlıspor’dan geldi. Ulaşlı, ev sahibi olduğu Karamürsel Akçaspor karşılaşmasını 7-1 kazandı.

E GRUBU PUAN DURUMU