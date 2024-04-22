E grubunda liderlik yarışı kızıştı

ULAŞLI FARKLI KAZANDI
2. Küme E Grubu’nda bu hafta 2 maç oynandı. Gölcük Şirinköyspor, lige katılmayan Karamürsel Barbarosspor karşısında 3-0 galip sayıldı. Grupta ikinci olan Karamürsel Ereğlispor ise fırsat tepti. Gölcük Asarköyspor ile deplasmanda mücadele eden Ereğli, karşılaşmadan 4-4’lük skorla berabere ayrıldı. Bu haftanın en farklı skoru ise Ulaşlıspor’dan geldi. Ulaşlı, ev sahibi olduğu Karamürsel Akçaspor karşılaşmasını 7-1 kazandı.
E GRUBU PUAN DURUMU
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
10
9
0
1
40
4
36
27
2.
11
7
3
1
39
17
22
24
3.
11
6
2
3
26
16
10
20
4.
10
6
0
4
22
18
4
18
5.
11
5
2
4
23
18
5
17
6.
11
5
0
6
19
20
-1
15
7.
11
1
1
9
14
57
-43
4
8.
11
0
0
11
0
33
-33
0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.